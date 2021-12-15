В Херсонской области при атаке БПЛА погибли два человека

Владимир Сальдо рассказал о последствиях очередной атаки БПЛА ВСУ на регион.

Мужчина и женщина погибли в результате атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в Херсонской области. Соответствующее заявление общественности через социальные сети сделал губернатор российского региона Владимир Сальдо. Местный начальник пояснил, что силы противника в очередной раз целенаправленно напали на мирное население. Речь идет о людях, которые не имели никакого отношения к военным действиям. Владимир Сальдо дополнительно выразил соболезнования родным и близким погибших.

В районе Дружбовки вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль. В машине находились супруги - предприниматели из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара оба погибли на месте. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

Сальдо: ВС России взяли под огневой контроль маршруты ВСУ под Херсоном.

Фото: Telegram / Владимир альдо