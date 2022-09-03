Удары ВСУ уничтожили сотни гектаров посевов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют аграриев для срыва уборочной кампании.

Обстрелы ВСУ уничтожили сотни гектаров посевов в Херсонской области. Однако местные аграрии смогли собрать 1,7 млн тонн зерна, несмотря на непростой сезон, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что противник упорно пытается уничтожить сельскохозяйственную технику и посевы. В итоге, в результате обстрелов огнем уничтожены обширные площади культуры, но от этого ценнее становится каждая тонна собранного зерна.

По словам Сальдо, херсонские аграрии успели собрать урожай с большей части территорий, на которых сеяли зерновые и зернобобовые культуры. В 2026 году фермерам необходимо обработать более 600 тыс. гектаров полей, сейчас ситуация находится под контролем местных властей.

Глава региона добавил, что попытки Украины сорвать сельскохозяйственный сезон приведут лишь к обратному результату и еще больше сплотят россиян.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)