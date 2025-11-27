Белые грибы исчезли из лесов под Петербургом

Грибники уходят из леса с пустыми корзинами.

Грибной сезон в Ленинградской области и Карелии в этом году не оправдывает ожиданий. К концу августа белые грибы и подосиновики попадаются редко, а грибники возвращаются из леса в основном с лисичками. В прошлом году в это же время урожай был значительно богаче., пишет Фонтанка.

По словам грибников, во Всеволожском районе вдоль Дороги Жизни машин с охотниками больше, чем грибов. Многие уезжают ни с чем. За несколько часов удаётся собрать лишь единичные экземпляры. Лисичек тоже стало заметно меньше, хотя после дождей появляются небольшие группы молодых грибов.

Член Санкт-Петербургского микологического общества Станислав Кривошеев отметил, что лето было не самым удачным для благородных грибов, но в отдельных местах они росли. Он напомнил, что в предыдущие годы самым урожайным месяцем часто оказывался сентябрь. Поэтому, возможно, грибников ждёт "компенсация" за летние неурожаи.

Екатерина Полянцева, ещё один член микологического общества, добавила, что ситуация не аномальна. По её словам, у Онежского озера грибы только начинают появляться, а у Ладоги сезон начнётся чуть позже. Еловые белые уже есть, но их сбор осложняют обильные дожди и грозы. Оба специалиста связывают поздний сезон с погодой: затяжная весна, много снега зимой и непрекращающиеся дожди создают дискомфорт для грибницы.

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