Эксперты рассказали, какие грибы в Петербурге лучше обходить стороной

В Северной столице весна наступила не только по солнечному календарю, но и по грибному. В двух шагах от цивилизации расцвела съедобная саркосцифа алая. Также пошли и другие грибы, эксперименты с которыми могут закончиться плохо. Об этом пишет 26 марта телеканал "Санкт-Петербург".

Саркосцифу нашли в Удельном парке: есть как минимум несколько рецептов ее приготовления. Эти грибы нуждаются в специальной термической обработке. О нюансах предупреждают специалисты Ботанического института РАН.

Ядовитых двойников у саркосцифов нет, но есть такое наблюдение, что многие весенние грибы – явление индивидуальной непереносимости, как и некоторые обычные грибы тоже. Но именно с весенними грибами это чаще распространено. Строчок обыкновенный, на самом деле, ядовитый гриб. Он признан ядовитым в Европе, признан ядовитым и у нас, поскольку он содержит гидразин-подобные вещества. Людмила Калинина, научный сотрудник Ботанического института РАН

К весенним грибам еще относятся сморчки и стручки, их в лесах и парках начнут собирать через месяц.

Ранее мы рассказывали о том, что сбор прошлогодней клюквы стартовал в лесах Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Елена Данилова)