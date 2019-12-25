Ученый Вишневский: заморозки в Подмосковье не погубят весенние грибы

Михаил Вишневский рассказали о "фиче", которую стоит ждать от грибов в регионе.

Обещанные заморозки на территории Московской области не испортят весенние грибы, так как прогнозируемые региональными синоптиками температуры на сморчках или строчках никак не скажутся. Соответствующими данными с журналистами телеканала "360.ru" поделился кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Эксперт уточнил, что грибы будут ждать столько, сколько продлится похолодание в Подмосковье. При этом на аналогичный срок увеличится срок плодоношения.

Это не морозы до -20 градусов, а просто заморозки на почве. Весенние грибы за миллионы лет эволюции привыкли к холодам куда более серьезным... Это не баг, это фича. Шанс грибникам дольше ловить весенний сезон. Михаил Вишневский, эксперт

