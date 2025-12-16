Воробьев —рассказал о развитии перинатальной медицины в Подмосковье

В Подмосковье проводится областной конгресс по перинатальной медицине.

Областной конгресс по перинатальной медицине открыт на территории Московской области. Соответствующее заявление сделали журналисты с телеканала "360.ru". В СМИ пояснили, что на протяжении двух дней почти 1,5 тысячи экспертов со всей страны, а также из Казахстана и Узбекистана обменяются своими лучшими практиками и открытиями по делу о спасении жизней и здоровья детей. Начало данному событию дал губернатор Андрей Воробьев. Чиновник сообщил участникам мероприятия, что в регионе функционирует трехуровневая система родовспоможения. В ее состав вошли17 родильных домов и семь учреждений третьего уровня. В последний список попали НИИ акушерства и гинекологии, шесть перинатальных центров. В этих учреждениях специалисты работают со сложными случаями, а также ведут беременности с тяжелыми патологиями и выхаживают недоношенных детей.

Я хочу поблагодарить врачей, которые заботятся о наших детях еще до рождения, в момент появления на свет и в первые дни их жизни. Вопросы демографии, деторождения всегда в центре нашего внимания. По президентскому проекту в Подмосковье были построены перинатальные центры. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Известно, что каждый год в Подмосковье врачи из системы родовспоможения принимают около 70 тысяч детей. Только с начала 2026 года на свет появилась 21 тысяча малышей. За последние десять лет младенческая смертность в российском регионе упала более чем в два раза.

В настоящее время в Московской области создается новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек. Также строится многофункциональный медицинский центр в Мытищах. В Люберцах обновится областной центр охраны материнства и детства. В рамках конгресса "Подмосковные встречи. У истоков жизни" запланирована профильная выставка . Там участникам представят современное оборудование, проведут мастер-классы и расскажут об особенностях работы кардиотокографии и современных научных разработках по теме.

