VIP-сопровождение на ПМЭФ-2026 обойдётся в 150 тыс. рублей в сутки

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году предложат участникам новую платную услугу индивидуального сопровождения. Стоимость сервиса составит 150 тысяч рублей в сутки, он предназначен для руководителей крупных компаний и высокопоставленных делегатов.

Как сообщает РИА Новости, услуга включает закрепление за участником личного координатора. В его обязанности войдёт составление и контроль графика пребывания на форуме, организация встреч с представителями бизнеса и государственных структур, а также взаимодействие со СМИ для проведения интервью.

Кроме того, специалисты по сопровождению будут обеспечивать гостю доступ к закрытым деловым мероприятиям и оказывать содействие в продвижении новостей компании во время работы площадки. Таким образом, организаторы предлагают делегатам формат полного консьерж-сервиса для решения всех организационных вопросов.

