Водителей попросили не проезжать по участку КАД в дни проведения ПМЭФ

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" обратилось к водителям с просьбой воздержаться от проезда по участку Кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга в период со 2 по 6 июня. Речь идет об отрезке трассы с 60-го по 94-й километры, который пролегает между Софийской улицей и Ропшинским шоссе. Особенно это касается водителей грузовых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой автодороге в районе развязки с Шафировским проспектом временно перекроют несколько полос. Причиной станет ремонт моста через реку Охту, известного как Беляевский мост. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение по первой и второй полосам на 38-м километре внешнего кольца КАД ограничат с 8 по 21 июня. Сразу после этого, с 22 июня по 4 июля, ремонтные работы перенесутся на третью и четвертую полосы.

