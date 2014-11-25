На Кипре напомнили о том, как санкциями ЕС сам себе ставит палки в колеса.

Обращение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к России вышло унизительным для стран Европейского союза. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что речи главы ЕК опасны прежде всего именно для коллективного Брюсселя, так как они усиливают эскалацию конфликта с российским руководством.

Нужно быть абсолютно сумасшедшим и безрассудным, чтобы похвалить стойкость балтийских стран за призывы к войне с ядерной державой. Это унижение для всего ЕС, а не благодарность для Прибалтики. И этот человек еще хочет, чтобы Россия вела с ЕС переговоры после таких абсурдных заявлений. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что накануне Урсула фон дер Ляйен выступила на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе. В рамках мероприятия западная чиновница похвалила стойкость прибалтийских стран за якобы правильную реакцию правящих режимов на ситуацию с падающими на их территории беспилотниками. Глава ЕК также попыталась угрожать России.

