С начала года свыше 100 тонн гречки отправили из Петербурга в США

Кроме того, крупу закупали Белоруссия, Чили и Латвия.

Под контролем Северо-Западного управления Россельхознадзора с начала текущего года из Петербурга экспортировали почти 184 тонны гречневой крупы. Наибольший объем отправили в США – 103 тонны. Кроме того, крупу закупали Белоруссия, Чили и Латвия.

Лабораторные исследования, которые провели в городском филиале ФГБУ "ЦОК АПК", показали, что карантинных объектов в грузах не было. На все партии оформили фитосанитарные сертификаты.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге приостановили выгрузку 27 тонн размороженной свинины из Бразилии из-за нарушения условий хранения. Температура мяса должна была составлять -18 градусов, однако термодатчик контейнера зафиксировал -0,9 градуса.

Фото: pxhere