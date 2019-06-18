  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С начала года свыше 100 тонн гречки отправили из Петербурга в США
Сегодня, 15:22
199
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С начала года свыше 100 тонн гречки отправили из Петербурга в США

0 0

Кроме того, крупу закупали Белоруссия, Чили и Латвия.

Под контролем Северо-Западного управления Россельхознадзора с начала текущего года из Петербурга экспортировали почти 184 тонны гречневой крупы. Наибольший объем отправили в США – 103 тонны. Кроме того, крупу закупали Белоруссия, Чили и Латвия. 

Лабораторные исследования, которые провели в городском филиале ФГБУ "ЦОК АПК", показали, что карантинных объектов в грузах не было. На все партии оформили фитосанитарные сертификаты. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге приостановили выгрузку 27 тонн размороженной свинины из Бразилии из-за нарушения условий хранения. Температура мяса должна была составлять -18 градусов, однако термодатчик контейнера зафиксировал -0,9 градуса. 

Фото: pxhere 

Теги: гречка, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии