В 24 тоннах индийского чая в Петербурге обнаружили муху-горбатку

Заражённую продукцию обеззаразили.

Россельхознадзор подвёл итоги мониторинга качества импортного чая, поступившего в Россию через Большой порт Санкт-Петербурга с начала 2026 года. По состоянию на 21 мая в северную столицу доставлено 822 партии чёрного, зелёного чая и молочного улуна общим весом 25,1 тысячи тонн. Ассортимент формируется за счёт поставок из 16 стран, включая Индию, Кению, Шри-Ланку, Китай, Вьетнам и Индонезию – география импорта не изменилась.

В ходе лабораторных проверок сотрудники Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили в партии индийского чая объёмом 24 тонны наличие многоядной мухи-горбатки – опасного карантинного вредителя. Заражённый груз был незамедствительно обеззаражен. Остальные партии чая успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль и допущены к ввозу.

