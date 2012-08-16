На Новоселёв иномарка врезалась в мачту освещения, пострадали двое детей

В результате аварии 16-летний подросток госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Полиция Невского района проводит проверку по факту ДТП 22 мая с участием автомобиля Jetour у дома 19 по улице Новосёлов 38-летняя женщина за рулём иномарки двигалась от Дальневосточного проспекта в сторону Октябрьской набережной. При неустановленных обстоятельствах она совершила наезд на мачту освещения.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира — 16-летний подросток и его семилетняя сестра. Юноша госпитализирован в тяжёлом состоянии. У девочки диагностированы ушибы, после оказания медицинской помощи она отпущена на амбулаторное лечение.

По факту происшествия полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что поворот в запрещённом месте стоил жизни мотоциклисту под Волосово.

Фото: Piter.TV