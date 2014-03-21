Служебная собака по кличке Ямато спасла 7-летнего мальчика в Буграх

Он вышел во двор и исчез.

Сообщение о пропаже ребёнка поступило в дежурную часть, когда родители уже самостоятельно обыскали детскую площадку, но не нашли сына. На место немедленно выехали сотрудники полиции.

К счастью, эта история закончилась благополучно благодаря моей коллеге лейтенанту полиции Дарье Ракутиной из Центра кинологической службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и служебной собаке по кличке Ямато. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

По её словам, служебная собака взяла след от дома на улице Тихой и уверенно повела по дворовой территории жилого квартала. Пройдя несколько корпусов, Ямато изменил направление и сигнальным поведением обозначил местонахождение мальчика. Ребёнка нашли у одного из жилых домов — живым и невредимым.

Как выяснилось, мальчик заигрался и ушёл дальше обычного, а когда понял, что заблудился, просто не смог найти дорогу обратно.

Видео: Telegram / Ирина Волк