Полиция поймала бизнесменов, которые незаконно продали 4500 тонн грунта в Барнауле

Похищали землю злоумышленники исключительно под покровом ночи.

4500 тонн грунта незаконно продали трое предпринимателей из Барнаула. Сотрудники МВД России по Алтайскому краю допросили злоумышленников и провели обыски в их квартирах. Об этом сообщили в MAX пресс-служба МВД России.

Задержанные работали ночью, на такую деятельность у них не было лицензии. С помощью спецтехники они украли более 4500 тонн земли недалеко от аэропорта в Индустриальном районе. Затем грунт бизнесмены продавали частным лицам и предприятию, которое занимается выращиванием овощей и фруктов.

Обыски прошли по трем адресам. Полиция обнаружила бухгалтерские доказательства деятельности: документы, договоры о поставках, счета-фактуры. По предварительным данным, государству причинён ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Сейчас недобросовестные предприниматели находятся под подпиской о невыезде.

