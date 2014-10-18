Полиция поймала нефтяников, которые продавали похищенную солярку в Якутии

Водитель и двое машинистов местного магистрального нефтепровода воровали топливо в компании.

Криминальное трио – водителя и машинистов, которые обслуживали магистральный нефтепровод в Якутии, поймали за кражу солярки. Украденное дизельное топливо задержанные продавали местным жителям. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Систематические хищения обнаружили оперативники МВД по Республике Саха. Известно, что работники электростанций умышленно завышали во время своих смен показатели в журналах отчетности. Излишки солярки подельники переливали из служебных емкостей в цистерны заказчиков.

Поймать с поличным сообщников удалось во время очередной сделки. Ее зафиксировали с помощью беспилотника. На кадрах нефтяники передавали заказ на сумму 580 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". На данный момент злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает и другие эпизоды по этому делу.

Видео: Max / МВД России