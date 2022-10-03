В Зауралье задержали десять злоумышленников-похитителей средств у бойцов СВО и их семей

Похищали деньги у бойцов СВО и их родственников: полиция Зауралья задержала группу похитителей. Десять человек обманным путем получали выплаты, которые полагались участникам специальной военной операции. Об этом сообщает в MAX пресс-служба МВД России.

Известно, что группировку в Курганской области организовал 50-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности. Глава банды собрал девять человек, среди них были пять женщин. С мая по сентябрь прошлого года злоумышленники принуждали людей подписывать контракты о прохождении службы в Вооруженных силах. За это обещали распределение в тыловые подразделения.

Также жертв просили вступить в брак с участницами преступной группировки, что позволяло им получать контроль над картами, счетами и денежными средствами людей. В общей сложности задержанные украли 6,5 млн рублей.

Во время обысков обнаружены наличные средства, автомобили и ювелирные изделия. Возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, расследование продолжается.

Видео: MAX / МВД РФ