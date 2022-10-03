Сегодня, 13:58
В Зауралье задержали десять злоумышленников-похитителей средств у бойцов СВО и их семей

Организатором преступной схемы оказался неоднократно судимый 50-летний местный житель.

Похищали деньги у бойцов СВО и их родственников: полиция Зауралья задержала группу похитителей. Десять человек обманным путем получали выплаты, которые полагались участникам специальной военной операции. Об этом сообщает в MAX пресс-служба МВД России. 

Известно, что группировку в Курганской области организовал 50-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности. Глава банды собрал девять человек, среди них были пять женщин. С мая по сентябрь прошлого года злоумышленники принуждали людей подписывать контракты о прохождении службы в Вооруженных силах. За это обещали распределение в тыловые подразделения. 

Также жертв просили вступить в брак с участницами преступной группировки, что позволяло им получать контроль над картами, счетами и денежными средствами людей. В общей сложности задержанные украли 6,5 млн рублей. 

Во время обысков обнаружены наличные средства, автомобили и ювелирные изделия. Возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ, расследование продолжается. 

Ранее полиция поймала бизнесменов, которые незаконно продали 4500 тонн грунта в Барнауле. 

Видео: MAX / МВД РФ

