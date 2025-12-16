Всеволод Шумков нокаутировал эквадорца и завоевал титул WBA Gold

Петербургский боксёр нокаутировал в шестом раунде Кристиана Оливо и завоевал престижный титул.

В ночь на 31 мая на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге в рамках турнира лиги RCC Boxing Promotions прошел титульный бой в полулегком весе. Петербургский боксер Всеволод Шумков встречался с опытным эквадорцем Кристианом Оливо.

Поединок начался с осторожных действий соперников, но уже с середины боя российский спортсмен перехватил инициативу. В четвертом раунде Шумков мощным ударом по корпусу отправил Оливо в нокдаун — эквадорец с трудом поднялся на ноги, а от добивания его спас гонг. В шестом раунде Шумков вновь провел точную атаку по корпусу, после которой эквадорец упал и не смог продолжить поединок.

После боя спортсмен поделился эмоциями:

Честно, он тоже тяжело бьет, то есть даже такие тычки я чувствовал. Перчатка тонкая по сравнению с любителями, и это чувствовалось, поэтому я чуть опасался, даже когда попал и побежал добивать. Очень пытался держать себя в руках, концентрацию держать до последнего.

Шумков также отметил, что сложно было перенастроиться, так как изначально его бой должен был проходить до поединка Дмитрия Бивола, но в итоге организаторы поставили его после главного события вечера, что вызвало у спортсмена раздражение. Свою победу боксер посвятил маме.

Для Шумкова этот бой стал третьим в профессиональном боксе. Теперь на его счету три победы, одна из которых нокаутом, и ни одного поражения. Прямую трансляцию боя показывали на больших экранах в родном городе спортсмена.

Видео: Telegram / Федерация бокса России