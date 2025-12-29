Бой россиянина и турка в Трабзоне прервали массовой дракой на ринге

После нокаута между командами и зрителями началась потасовка с кулаками и стульями.

В турецком Трабзоне боксёрский турнир завершился массовой дракой. Инцидент произошёл во время боя за титул чемпиона мира по версии UBO между калининградским боксёром Сергеем Гороховым и местным спортсменом Эмирханом Калканом.

После того как Горохов нокаутировал соперника во втором раунде, он отправился к углу Калкана, чтобы выразить уважение и поблагодарить за бой. Однако менеджер турецкого бойца воспринял этот жест как насмешку и грубо оттолкнул россиянина.

Этот момент спровоцировал сначала словесную перепалку, которая быстро переросла в массовую потасовку с участием членов команд и зрителей. На ринг выбежали десятки людей, в ход пошли кулаки и пластиковые стулья. Охрана и организаторы не смогли быстро остановить беспорядки.

Из-за произошедшего турнир прервали, а имя победителя официально объявлено не было. Сам Горохов после инцидента вышел на связь, заявив:

Мы чемпионы, на нас напали. Я пострадал меньше всех, перчатки помогли защититься.

Спортсмен добавил, что после случившегося команда россиян сразу же покинула территорию Турции. В настоящее время начато расследование инцидента. Власти изучают записи камер наблюдения. Организаторов и боксёров могут оштрафовать исключить из рейтингов и дисквалифицировать.

Фото: pxhere