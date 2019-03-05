Юный боксер из Кронштадта вышел в финал на Всероссийском турнире в Москве

Состоялись соревнования памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина.

Спортсмен из Кронштадта, ученик 9 класса школы №425 имени академика П. Л. Капицы Михаил Бычек показал отличный результат на Всероссийском турнире по боксу памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина в Москве. Юноша вышел в финал престижного соревнования, рассказали в районной администрации 22 сентября.

Выход в финал турнира такого уровня – это огромное достижение и уверенная заявка на будущие победы. Поздравляем Михаила и его тренера Дибирова Расула Гусеновича! Пресс-служба администрации Кронштадтского района Петербурга

Фото: пресс-служба администрации Кронштадтского района