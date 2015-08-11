Самбистка из Петербурга завоевала золото чемпионата Европы

Воспитанница Комплексной школы высшего спортивного мастерства (КШВСМ) Екатерина Дорошенко стала чемпионкой Европы по самбо.
Турнир проходил в Тбилиси: в финальной схватке в весовой категории до 65 килограммов петербурженка не оставила шансов своим соперницам, уверенно завоевав золотую медаль.
В пресс-службе городского Комитета по физической культуре и спорту отметили, что Екатерина продемонстрировала не только отличную технику и волю к победе, но и высокий уровень тактической подготовки. Её наставником является тренер Микаил Микайлов.
