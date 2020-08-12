От пекаря до сварщика: какие рабочие специальности выбирают жители Петербурга

Рабочие профессии сегодня ассоциируются у людей со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне и понятными карьерными перспективами.

Согласно исследованию hh.ru, почти половина жителей Петербурга готовы рассмотреть рабочие специальности ради карьерного роста и более высокого дохода по сравнению с текущей работой. Мотивы для смены профессии у петербуржцев разные: 29% привлекает возможность монетизировать своё хобби, 22% хотят уйти с работы, которая их больше не устраивает, 21% рассматривают такие профессии как дополнительный источник заработка, 17% видят в этом путь к самореализации, а еще 8% считают, что рабочие навыки пригодятся в быту.

Наиболее популярными профессиями для перехода стали:

кондитер и пекарь — 12%;

швея — 11%;

сварщик и электрик — по 9%;

повар, оператор конвейера и плотник — по 8%.

Также в топе оказались механик, монтажник, печатник и кузнец (7%), а ещё автомеханик, наладчик, машинист и слесарь (6%).

Как отметила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова, рабочие профессии сегодня ассоциируются у людей со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне и понятными карьерными перспективами.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы увеличили сумму наличных в кошельках на четверть.

Фото: Delovoe.TV