Кислица, калужницы и ландыши: Александр Дрозденко рассказал о пробуждении природы на Колтушских высотах

Колтушские высоты – это памятник природы, где обустроены экотропы для прогулок и отдыха.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился впечатлениями от фотографий, сделанных на Колтушских высотах, отметив, что весна там вступила в свои права.

Сейчас цветёт кислица, и хотя её цветы неприметны, главное – это узнаваемые тройчатые листья, которые с детства знакомы своим кислым вкусом. По словам Дрозденко, лес словно напоминает о своей жизни и пробуждении. В сырых местах уже появились жёлтые калужницы. Они не столько горят, сколько служат подсказкой: где их видишь, там, за кочкой, тихо журчит ручей.

Особое внимание губернатор уделил ландышам, которые он назвал настоящим колдовством. Он описал, как из земли появляются острые пики, как тугие спирали листьев раскручиваются, а внутри уже видна стрелка будущих ароматных цветов. Дрозденко пообещал, что уже через пару дней над холмами поплывёт удивительный весенний запах.

Губернатор напомнил, что Колтушские высоты – это памятник природы, где обустроены экотропы для прогулок и отдыха. Он с радостью отметил, что популяция ландышей, некогда занесённых в Красную книгу, восстановилась, и призвал всех любоваться этой красотой в лесу, не срывая цветы, чтобы они радовали как можно больше людей.

Фото: Макс / Александр Дрозденко