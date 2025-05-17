Фестиваль "Корюшка идёт" в Новой Ладоге собрал гостей со всей России

В Новой Ладоге завершился традиционный фестиваль "Корюшка идёт", посвящённый весенней путине. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя событие, подчеркнул, что фестиваль давно перерос локальный формат.

Корюшка идёт — это уже не просто фестиваль. Это наш бренд, известный на всю Россию, наша дань уважения рыбакам Ленинградской области. Их труд — сложный, тяжёлый, опасный. Даже с современной техникой. Веками добывают рыбу в Ладоге, в Финском заливе, в Свири, Сяси, Неве. И мы каждый год в завершение весенней путины собираемся в Новой Ладоге, чтобы подвести итоги, отдать дань рыбацкой удаче и просто отдохнуть. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Фестиваль стал заметным явлением в сфере туризма и вкладом в реализацию нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В прошлом году его посетили почти 25 тысяч гостей. В этом году, по оценке Дрозденко, ожидается ещё больше. На празднике побывали представители восьми дружественных дипломатических миссий, консулы.

В рамках мероприятия в Волхов выпустили 1200 мальков сига. Состоялось вручение Кубка губернатора по рыбной ловле — победитель наловил десять килограммов рыбы (лещ, язь, плотва). Для гостей работали гастрономические площадки, интерактивные зоны, концертная программа. Губернатор добавил, что главное на фестивале — это настроение и единение с историей и традициями.

