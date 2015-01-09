Обычная квартира на Куйбышева стала "резиновой" для восьми мигрантов

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Полиция Петроградского района выявила факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина) в отношении неработающего 53-летнего местного жителя, выяснилось, что мужчина прописал в своей квартире на улице Куйбышева как минимум восемь мигрантов без их фактического проживания. При этом за каждого из них он получил денежное вознаграждение в размере тридцати тысяч рублей.

Следственные органы дополнительно возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). 15 мая в 14:00 опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого у дома 21 по Каменноостровскому проспекту и доставила его в отдел полиции. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса об аннулировании оснований для нахождения иностранных граждан на территории России. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются соучастники и другие эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.

