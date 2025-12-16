Петербуржец избил гостя из Владимирской области и попал под статью

На Дунайском проспекте между мужчинами произошёл конфликт.

В полицию Московского района 5 июня в 00:47 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что у дома 9 по улице Асафьева избили его брата. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прибывшие на место сотрудники полиции установили, что от указанного адреса бригадой скорой помощи в медицинское учреждение был госпитализирован 34-летний житель Владимирской области. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Вечером того же дня сотрудники полиции у дома 21 по проспекту Космонавтов задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мужчина. Как было установлено, в ходе конфликта у дома 28 по Дунайскому проспекту он нанёс удары своему 34-летнему оппоненту, после чего тот обратился за помощью.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV