Обвиняемый в убийстве мальчика из Петербурга хранил откровенные снимки

Материалы с участием детей хранились в его компьютере и мобильном телефоне.

Следователи проверяют Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга, на возможную причастность к другим преступлениям. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по городу Владимир Захарян.

В ходе расследования, на компьютере и мобильном телефоне 38-летнего обвиняемого провели компьютерно-технические экспертизы и обнаружили более двух тысяч фото- и видеоматериалов порнографического характера, в том числе с участием детей.

На допросе сам Жилкин утверждал, что скачал эти файлы из интернета для личного пользования. Теперь мужчину проверяют на причастность к иным преступлениям, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних, добавил руководитель следственного отдела.

Девятилетний мальчик пропал в Красносельском районе в конце января. Выяснилось, что он сел в машину к незнакомцу и перестал выходить на связь. Мужчину, с которым общался пропавший, задержали 2 февраля. Ему предъявили обвинение в убийстве малолетнего и насильственные действия сексуального характера. Позже обвиняемый признался, что расправился с мальчиком. Теперь ему грозит пожизненный срок.

Фото: Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга