Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину и указал место преступления

После получения результатов экспертизы Пётр Жилкин признался, что задушил мальчика.

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика Пётр Жилкин, дело которого расследуется Следственным комитетом Санкт-Петербурга, признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. Об этом РИА Новости сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

После задержания мужчина указал следователям место, где спрятал тело ребёнка, и дал признательные показания. Изначально его показания были противоречивыми: он утверждал, что смерть наступила от удара по голове. Однако судебно-медицинская экспертиза опровергла эту версию, установив истинную причину смерти – удушье. После получения результатов экспертизы Жилкин признался, что задушил мальчика.

Уголовное дело было возбуждено после исчезновения школьника 30 января в Красносельском районе. Ребёнок сел в автомобиль к неизвестному мужчине и пропал. Подозреваемого задержали 2 февраля, а тело несовершеннолетнего вскоре обнаружили в водоёме в Ломоносовском районе. Напомним, что эксперты признали обвиняемого вменяемым.

Ранее суд продлил арест фигурантам дела об убийстве подростка в Пушкине.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга