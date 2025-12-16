Обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признали вменяемым

Психических отклонений у Петра Жилкина не выявили.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков.

Он отметил, что эксперты завершили психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно ее результатам, Жилкин признали адекватным и психических отклонений у него не выявили. Яшков добавил, что уголовное дело направят в суд в общем порядке.

Убийство девятилетнего ребенка произошло 30 января. Следствие установило, что мальчик сел в автомобиль к неизвестному в Красносельском районе и больше его никто не видел. Мужчину, с которым контактировал мальчик, задержали 2 февраля.

Тело школьника нашли в водоеме в Ленинградской области. Обвиняемый Петр Жилкин на допросе заявил, что мальчик сам якобы спровоцировал трагедию, шантажируя его. Тогда мужчина связал ему руки, заклеил рот и отнес в машину. А позже понял, что ребенок мертв.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга