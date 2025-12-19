Что известно о гибели 9-летнего мальчика в Петербурге: полная хронология событий

Piter.tv собрал всю известную на данный момент информацию о случившемся.

Трагедия, потрясшая Петербург, начала разворачиваться в прошлую пятницу. В Красносельском районе города из дома ушёл 9-летний мальчик. В назначенное время домой ребенок не вернулся, а несколько дней спустя его тело было найдено в Ломоносовском районе. Piter.tv собрал всю известную на данный момент информацию о случившемся.

Исчезновение

Днём 30 января ребенок ушёл из дома в Красносельском районе Петербурга на прогулку. Он сказал родителям, что собирается зайти в гипермаркет на Таллинском шоссе, а затем покататься на расположенной неподалёку горке. Мальчик взял с собой рюкзак, но телефона у него с собой не было, и вскоре перестал выходить на связь.

Родные забили тревогу, когда стало ясно, что ребенок задерживается на несколько часов. Вечером того же дня в полицию поступило заявление о его исчезновении.

Начало поисков

Сразу после обращения семьи к правоохранителям и волонтёрам начал работу оперативный штаб. На поиски мальчика были привлечены сотрудники полиции, службы "ЛизаАлерт" и десятки добровольцев, которые расклеивали ориентировки и проверяли возможные маршруты ребёнка. По данным "ЛизаАлерт", в поисках участвовали более 200 человек, в том числе специалисты с опытом проведения подобных операций.

Записи с камер видеонаблюдения в районе гипермаркета показали, что мальчик в последний раз был замечен на парковке у "Ленты". Очевидцы публиковали в соцсетях кадры, на которых он разговаривает с незнакомым мужчиной, а затем садится в белый внедорожник.

С самого начала поисков силовики заявили, что рассматривают версию похищения как ключевую: было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("убийство"). Даже при отсутствии тела следствие использовало именно такую квалификацию, чтобы расширить полномочия по оперативным и следственным действиям.

Версии очевидцев и детали

Сообщалось, что мальчик мог подрабатывать возле гипермаркета, мыть фары и стекла автомобилей в обмен на мелкие деньги, что могло привести его к контакту с незнакомцем. Эти сведения появлялись в социальных сетях, однако семья категорически опровергла такую версию, назвав её "не соответствующей действительности".

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Соседи отмечали, что это обычная, благополучная семья, и никаких тревожных сигналов до исчезновения мальчика не было.

Задержание подозреваемого

Во второй половине дня 2 февраля во Пскове полиция задержала мужчину, которого следственные органы считают причастным к исчезновению мальчика. Подозреваемым оказался 38-летний ранее судимый мужчина, уроженец Луганской Народной Республики. Изначально он воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 УК РФ, и не стал свидетельствовать против себя, однако позже сознался в убийстве ребёнка.

Следователи полагают, что подозреваемый предлагал детям деньги, чтобы посадить их в автомобиль. При этом местонахождение мальчика на момент задержания оставалось неизвестным, а задержанный не давал показаний о том, где он находится. По данным правоохранительных органов, на электронных носителях, принадлежащих задержанному, обнаружен большой объем материалов сексуального характера с участием несовершеннолетних.

Согласно официальному сообщению Следственного комитета РФ, мужчина задержан и допрашивается в рамках уголовного дела. В скором времени планируется проведение осмотра территории, где произошло событие, а также назначение соответствующих судебных исследований, включая экспертизу медицинского характера. Дополнительно следователями будут осуществлены процессуальные мероприятия непосредственно на месте происшествия совместно с лицом, находящимся под подозрением.

Трагическая находка

Ранним утром 3 февраля в районе Нижнего Шингерского водопада Ломоносовского района Ленобласти местные жители и волонтёры обнаружили тело 9-летнего мальчика в водоёме. Сначала был найден рюкзак ребёнка на льду, а затем подо льдом — его одежда и тело. Об этом сообщили очевидцы и подтвердили участники поисковой группы.

Детали заключительного этапа экспертизы и официальные выводы следствия ещё не опубликованы на момент подготовки материала, но факт обнаружения тела подтверждён.

Официальные реакции

На данный момент официальные комментарии от Следственного комитета содержат подтверждение возбуждения уголовного дела и факт задержания и допроса подозреваемого, но детальные мотивы и обстоятельства совершённого преступления не разглашаются, поскольку следствие продолжается. Представители "ЛизаАлерт" подчеркнули, что в операции участвовали только опытные добровольцы по согласованию со следствием, и после задержания поиск перешёл в закрытый режим.

На момент публикаци и результаты экспертиз и официальные заявления Следственного комитета о причине смерти мальчика пока не опубликованы.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу