Энтомолог рассказал, как надёжно защититься от комаров

Вместо народных методов эксперт предложил более действенные решения.

Энтомолог Роман Хряпин в интервью для spb.aif.ru развеял популярные мифы о защите от комаров. По его словам, широко распространённые советы использовать эфирные масла или высаживать на участке определённые виды растений зачастую оказываются неэффективными и не дают заметного результата.

Вместо народных методов эксперт предложил более действенные решения. Одним из рабочих, хотя и не самых приятных способов, является чеснок. Для отпугивания насекомых его нужно раздавить и нанести на кожу, что обеспечивает защиту примерно на полтора-два часа. Однако у этого метода есть существенные недостатки: резкий, стойкий запах и высокий риск раздражения кожи из-за едкого сока.

Специалист отметил, что гораздо более удобным и надёжным вариантом являются готовые репелленты, которые продаются в магазинах. Речь идёт о кремах, лосьонах и аэрозолях, которые можно наносить как на открытые участки тела, так и на одежду. По словам Романа Хряпина, эти средства содержат различные действующие вещества и обеспечивают эффективную защиту от укусов насекомых.

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Фото: Magnific (jcomp)