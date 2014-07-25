Техосмотр без привязки к прописке: что ждёт водителей с 2027 года

Нововведения направлены на упрощение процедуры и повышение доступности услуги для автомобилистов.

Министерство транспорта России подготовило проект постановления с новыми требованиями к проверке технического состояния машин. Как сообщает портал Prufy.ru, правила вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать до весны 2033-го. Инициативу разработали по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Водители получат право проходить техосмотр у любого аккредитованного оператора независимо от места регистрации автомобиля. Проверку можно будет пройти даже на передвижных пунктах. Перечень причин для отказа в услуге сократят: оператор сможет отказать только в трёх случаях — при отсутствии документов, несовпадении данных о машине с реестром или неоплате услуги.

Стоимость техосмотра останется в пределах тарифов, которые устанавливают региональные власти. При этом до начала проверки необходимо будет оплатить госпошлину за внесение данных в систему ЕАИСТО. После успешного осмотра водитель получит электронную диагностическую карту с цифровой подписью эксперта. Бумажную копию выдадут по требованию. Если автомобиль не прошёл проверку, потребуется повторный осмотр.

Обсуждение проекта продлится до 14 августа 2026 года. В ведомстве отметили, что на реализацию изменений дополнительные средства из бюджета не потребуются.

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Фото: Piter.TV