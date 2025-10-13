На Балканской улице построят Собор святителя Алексия

Архитектурная концепция будущего здания будет выдержана в традициях русского храмового зодчества.

Во Фрунзенском районе на Балканской улице появится Собор святителя Алексия митрополита Киевского Московского и Всея Руси. Его облик согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре, сообщил портал "Строительный Петербург".

Собор планируют построить рядом с действующим малым храмом святого благоверного князя Александра Невского. Трехэтажное здание выполнят в традициях русского храмового зодчества. Так, его композиция представляет собой базилику с пятиглавием.

На первом этаже будут размещены крестильный храм с купелью, выставочный холл, трапезная и помещения для персонала. Второй этаж отвели под молельный зал. Алтарную часть обратят в сторону Волковки, а звонницу - в сторону малого храма и всей территории комплекса. На третьем этаже оборудуют хоры, кабинеты настоятеля и административный блок.

Также запланировано благоустройство участка, здесь сделают открытую автостоянку и велопарковку.

Ранее мы сообщали, что на Магнитогорской улице согласовали облик будущего жилого комплекса со встроенно-пристроенной автостоянкой.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре