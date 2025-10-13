В Московском парке Победы появился кухонный огород

В частности, в парке теперь растут кабачки, томаты, свекла, огурцы, клубника, салат и мята.

В Московском парке Победы в Петербурге обустроили последний в этом сезоне кухонный огород, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 5 августа. Садовникам помогали воспитанники детского сада №4. Для ребят провели мастер-класс по посадке и рассказали об особенностях выращивания плодовых культур.

Мы фиксируем отклик жителей близлежащих домов – он очень позитивный. Люди приходят и интересуются, насколько эта история будет развиваться и масштабироваться. Многие хотят посадить свой собственный огород. Мы тоже в этом направлении думаем. Иван Деревянко, заместитель председателя комитета по благоустройству

В частности, в парке теперь растут кабачки, томаты, свекла, огурцы, клубника, салат и мята.

Ранее на Piter.TV: в парке Авиаторов в Петербурге собрали первый урожай.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)