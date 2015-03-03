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В парке Авиаторов в Петербурге собрали первый урожай
Сегодня, 15:49
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В парке Авиаторов в Петербурге собрали первый урожай

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Одна из необычных задач – уберечь грядки от жителей.

В кухонном огороде в парке Авиаторов собрали первый урожай. Это были капуста, кабачки, огурцы и перцы. Культуры посадили после майских праздников, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 17 июля. 

Одна из необычных задач – уберечь грядки от жителей. 

Очень активное внимание уделяется щавелю, зеленому луку и кабачкам. Мне кажется, кто-то взял посмотреть, кто-то хотел попробовать, как это выглядит в городской черте – вкусно или невкусно. 

Оксана Гусева, генеральный директор АО СПП "Южное" 

Напомним, традиция кухонных огородов восходит к петровским временам. При императорских резиденциях выращивали зелень, пряности, лекарственные травы и корнеплоды. В 2026 году подобные зоны появились в саду Александра Матросова, парке Героев-Пожарных и по другим адресам. 

Ранее на Piter.TV: в Изотовском сквере появился кухонный огород. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: кухонный огород, парк авиаторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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