В парке Авиаторов в Петербурге собрали первый урожай

Одна из необычных задач – уберечь грядки от жителей.

В кухонном огороде в парке Авиаторов собрали первый урожай. Это были капуста, кабачки, огурцы и перцы. Культуры посадили после майских праздников, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 17 июля.

Одна из необычных задач – уберечь грядки от жителей.

Очень активное внимание уделяется щавелю, зеленому луку и кабачкам. Мне кажется, кто-то взял посмотреть, кто-то хотел попробовать, как это выглядит в городской черте – вкусно или невкусно. Оксана Гусева, генеральный директор АО СПП "Южное"

Напомним, традиция кухонных огородов восходит к петровским временам. При императорских резиденциях выращивали зелень, пряности, лекарственные травы и корнеплоды. В 2026 году подобные зоны появились в саду Александра Матросова, парке Героев-Пожарных и по другим адресам.

Ранее на Piter.TV: в Изотовском сквере появился кухонный огород.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга