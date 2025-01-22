Более 140 кг испорченной рыбы изъяли в Петербурге и Ленобласти

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация на рынке остается на постоянном контроле.

В первом полугодии 2026 года специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти исследовали свыше 2,2 тысячи проб рыбной продукции. Из них более 1,7 тысячи образцов были отобраны в торговых точках Петербурга и более 500 – в магазинах Ленобласти.

Лабораторные анализы проводились по широкому спектру показателей: санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим. Результаты проверки показали следующее: доля проб, не соответствующих нормативам по микробиологии, составила 2%, по физико-химическим показателям брак выявлен в 3% случаев. Несоответствие по паразитологическим показателям обнаружено в 1,3% проб. Менее 1% образцов не прошли проверку по санитарно-химическим показателям. При этом исследование показало полное отсутствие генно-модифицированных организмов, антибиотиков и радиоактивных веществ во всех проверенных образцах.

Помимо лабораторного контроля, инспекторы провели выездные контрольные мероприятия. В ходе проверок были выявлены нарушения требований законодательства при производстве и продаже товаров. Чаще всего они касались несоблюдения условий хранения, реализации продукции с истекшим сроком годности и несоответствия требованиям технических регламентов.

По итогам надзора из оборота изъяли более 140 килограммов некачественной продукции, а виновные лица были привлечены к административной ответственности. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация на рынке остается на постоянном контроле.

Специалисты ведомства напомнили жителям о рисках употребления сырой, слабосоленой или недостаточно термически обработанной рыбы, которая может привести к паразитарным заболеваниям и отравлениям. Потребителям рекомендуют приобретать продукцию только в официальных магазинах, избегая покупок у частных лиц в несанкционированных местах. При выборе товара следует обращать внимание на целостность упаковки, маркировку и сроки годности. Кроме того, покупатель имеет право потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Ранее мы сообщили о том, что в реке Ижоре нашли мертвую рыбу и наплавной мусор.

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