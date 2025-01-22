В двух районах Петербурга росгвардейцы изъяли 72 единицы оружия

К административной ответственности привлекли 18 человек.

Во время профилактического рейда в Калининском и Фрунзенском районах сотрудники Росгвардии изъяли 72 единицы оружия. Об этом пишет 7 августа телеканал "Санкт-Петербург".

Особое внимание уделялось горожанам, на которых зарегистрированы пистолеты и ружья, но разрешения аннулированы или истек срок их действия. Всего обошли 200 квартир, часть хозяев сдала арсенал добровольно, у других пришлось его изымать. К административной ответственности привлекли 18 человек.

Настоятельно рекомендуется гражданам во избежание административной ответственности добросовестно выполнять обязательства по своевременному продлению своих разрешительных документов. Дмитрий Иванов, врио начальника отдела контроля за оборотом оружия ЦЛРР ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: у петербуржца нашли боевой пистолет, 900 патронов и взрывпакеты.

Фото: пресс-служба Росгвардии