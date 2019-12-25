ОРВИ в России стали чаще сопровождаться сильной болью в горле без температуры

Специалисты связывают подобное течение с разными респираторными инфекциями, включая коронавирусы.

С началом осени в России отмечается рост числа случаев острых респираторных вирусных инфекций. При этом некоторые заболевания протекают без существенного повышения температуры, но сопровождаются сильной болью в горле. Пациенты описывают такие ощущения как чувство "битого стекла". В числе возможных причин подобной симптоматики специалисты называют различные респираторные вирусы, в том числе коронавирусы из группы FLiRT и аденовирусы.

По данным, приведенным в публикации, у многих людей уже сформирован определенный уровень иммунной защиты после перенесенных инфекций или вакцинации. При повторном контакте с возбудителем иммунная система может быстрее реагировать на инфекцию в верхних дыхательных путях, поэтому выраженная лихорадка развивается не всегда. При этом среди других возможных возбудителей в текущем сезоне называют риновирусы и аденовирусы, которые могут вызывать сухость слизистых, увеличение миндалин и лимфатических узлов.

Сильная боль в горле требует внимания, поскольку на фоне вирусной инфекции возможно присоединение бактериальной инфекции. В таком случае заболевание может перейти в бактериальный тонзиллит. При появлении выраженных симптомов врачи рекомендуют обратиться за медицинской помощью, а при подозрении на стрептококковую инфекцию пройти соответствующее тестирование. Самолечение и применение лекарств, в том числе антибиотиков, без назначения специалиста может быть небезопасным.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)