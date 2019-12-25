Крым назвали одним из самых доступных направлений для отдыха в сентябре

Отдых на двоих в Крыму по системе "все включено" на 7 ночей обойдется минимум в 42 тыс. руб. Дорога в стоимость не входит.

Крым вошел в число недорогих направлений для отдыха на Черном море в сентябре. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), минимальная стоимость 7 ночей для двоих по системе "все включено" составляет 42 тыс. руб. Это дешевле, чем в Сочи и Геленджике. При этом дорога до курорта в указанную сумму не входит.

В АТОР сообщили, что более доступные варианты в сентябре предлагают Абхазия и Анапа: минимальная стоимость тура на двоих составляет 36 тыс. и 40 тыс. руб. соответственно. В Сочи цены начинаются от 50 тыс. руб., а в Геленджике — от 112 тыс. руб. В Крыму стоимость 7 ночей по системе "все включено" варьируется от 42 тыс. до 162 тыс. руб. на двоих.

Во второй половине сентября на Черном море становится прохладнее, количество отдыхающих сокращается, а цены на размещение снижаются. При этом морская вода в Крыму сохраняет комфортную для купания температуру — около +20...+23 градусов. В АТОР уточнили, что указанные минимальные цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от загрузки отеля, категории номера и условий тарифа.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: Piter.TV