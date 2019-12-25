Площадь лесного пожара в районе Ялты увеличилась до 50 гектаров

В ГУ МЧС сообщили о продолжении работы по ликвидации огня.

Площадь лесного пожара в районе Ялты за последние сутки увеличилась до 50 гектаров из-за сильного ветра. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. В ГУ МЧС пояснили, что тушение на территории осложняется труднодоступной местностью, а также крутыми склонами и отсутствием водоисточников. Специалисты заметили, что в зоне ликвидации огня порывы ветра достигают 15 метров в секунду. Такой процесс способствует распространению пламени на большие площади.

Продолжается тушение лесного пожара в Ялте. За сутки площадь активного горения увеличилась до 50 га из-за погодных условий и ветровой нагрузки пресс-служба ГУ МЧС России



В ГУ МЧС добавили, что подвоз воды экстренными службами осуществляется водовозками и мототехникой. Местные спасатели сейчас прокладывают рукавные линии в труднодоступные места для проливки горящей лесной подстилки. К работе привлечены силы 523 человек личного состава и 108 единиц техники.

Напомним, что лесной пожар в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа 2026 года. К вечеру среды огонь охватил более шести гектаров площади. К утру четверга площадь горения увеличилась до 10 гектаров.

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Фото Piter.tv