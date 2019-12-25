В Лодейном Поле яхта ушла под воду у причала на реке Свирь

Яхта частично затонула у причала на реке Свирь в Ленобласти.

В Лодейном Поле Ленинградской области частично затонула яхта, находившаяся в акватории реки Свирь. Судно оказалось у причала. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал. Попадания нефтепродуктов в воду также не произошло. Обстоятельства случившегося устанавливает Волховстроевская транспортная прокуратура. Ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По итогам проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия и соблюдению установленных требований при эксплуатации судна.

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура