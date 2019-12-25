Первый завод роботизированных коробок передач заработал в России

Haval открыла в Тульской области завод автоматических трансмиссий.

Компания Haval, входящая в китайский концерн Great Wall Motor, открыла завод по производству роботизированных трансмиссий на территории производственного комплекса в индустриальном парке "Узловая" Тульской области. Предприятие занимает 35 тыс. кв. м и рассчитано на выпуск более 180 тыс. коробок передач в год. Производство организовано по полному циклу - от термической и механической обработки ключевых деталей до сборки готовых агрегатов. Автоматизация сборочных операций достигает 86 %, отдельных производственных и логистических процессов - 92 %. На заводе создано около 500 рабочих мест.

Новое предприятие станет частью комплекса Haval по выпуску автокомпонентов в России. Его строительство планируют завершить в 2027 году, после чего общая площадь комплекса составит 130 тыс. кв. м. Замглавы Минпромторга Альберт Каримов сообщил, что мощности могут использоваться не только для нужд Haval, но и для других участников российского автомобильного рынка. По его словам, инвестиции в производство трансмиссий составили около 30 млрд руб. Запуск завода, как отмечается в компании, должен стать новым этапом развития производства автокомпонентов концерна в России.

Haval выпускает автомобили в Тульской области по полному циклу с 2019 года. За это время предприятие произвело более 500 тыс. машин, а его мощность составляет около 150 тыс. автомобилей в год. Сейчас на заводе выпускают 6 моделей: Jolion, F7/F7x, Dargo, H3 и H7. В 2024 году здесь запустили производство двигателей, а в августе 2025 года - цех механической обработки деталей силовых агрегатов. Производство двигателей и трансмиссий предусмотрено специальным инвестиционным контрактом, заключенным Haval с правительством РФ в 2020 году. На тот момент объем вложений компании был установлен на уровне 42 млрд руб.

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Фото: Magnific (standret)