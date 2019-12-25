Вечером 10 сентября в Петербурге пробки оказались на балл выше обычного

Вечером Волхонское шоссе встало в пятикилометровой пробке в обе стороны.

В Санкт-Петербурге вечером 10 сентября 2026 года зафиксированы необычно плотные пробки. Загруженность дорог ещё до часа пик оказалась на 1 балл выше обычной. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

В начале шестого часа вечера на дорогах города скопились 6-балльные пробки. Обычно в это время уровень загруженности составляет 5 баллов. Наиболее сложная ситуация сложилась на Гражданском проспекте в направлении центра, на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе из центра, а также на Московском шоссе в сторону области. Там пробки достигли 8 баллов.

Волхонское шоссе между Пулковским шоссе и КАД оказалось в почти 5-километровом заторе в обе стороны. На севере города на Токсовском шоссе и Главной улице образовался затор длиной 4,6 километра от остановки Северная ТЭЦ до реки Охта.

В центре Петербурга, напротив, дороги оставались практически свободными. Традиционные вечерние пробки наблюдались только на набережных – Выборгской, Пироговской, Свердловской – и на Петроградской стороне, в частности на Каменноостровском проспекте.

Фото: Яндекс Карты