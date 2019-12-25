Петербург вернется к выпуску 368 тыс. автомобилей в год: власти назвали сроки полного восстановления автопрома

В этом году планируется выпуск 120 тыс. автомобилей.

Автомобильная промышленность Петербурга, как ожидается, выйдет на докризисные показатели к 2028 году. Об этом ТАСС сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, тогда город планирует вернуться к объемам производства 2021 года.

В этом году планируется выпуск 120 тыс. автомобилей. Для сравнения: в 2021 году петербургские предприятия выпустили 368,2 тысячи легковых автомобилей.

Развитие отрасли идет на базе бывших иностранных площадок: на бывшем заводе Toyota планируется выпускать несколько моделей. В текущем году стало известно о подготовке к производству автомобиля Senat 900, при этом модельный ряд предприятия будет расширяться. Кроме того, в конце 2026 – начале 2027 года в городе намерены начать выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовали продажи французских фургонов и минивэнов.

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