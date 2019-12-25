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В Петербурге стартовали продажи французских фургонов и минивэнов
Сегодня, 10:22
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В Петербурге стартовали продажи французских фургонов и минивэнов

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Автомобили оснащены двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

В дилерских центрах Санкт-Петербурга появились новые автомобили французского производства – фургоны Peugeot Expert и минивэны Citroen SpaceTourer. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

По его словам, представленные в автосалонах машины были выпущены в 2025 году. 

Автомобили оснащены двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готовится к запуску первого производства гибридных автомобилей. При этом официальный анонс конкретного инвестиционного проекта или его участников пока не озвучивался.

Фото: Magnific (pvproductions)

Теги: авто, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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