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Петербург готовится к запуску первого производства гибридных автомобилей
Сегодня, 10:17
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Петербург готовится к запуску первого производства гибридных автомобилей

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Первые автомобили могут сойти с конвейера на рубеже 2026 и 2027 годов. 

В Петербурге планируется организовать выпуск машин с гибридной силовой установкой. О перспективах нового направления рассказал глава городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью 78.ru.

По словам чиновника, первые автомобили могут сойти с конвейера на рубеже 2026 и 2027 годов. 

Предполагаемое предприятие станет первым производством гибридных транспортных средств в городе на Неве. При этом официальный анонс конкретного инвестиционного проекта или его участников пока не озвучивался.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых авто в Петербурге выросли на 6% с начала года.

Фото: Magnific (standret)

Теги: автомобили, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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