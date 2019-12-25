Петербург готовится к запуску первого производства гибридных автомобилей

Первые автомобили могут сойти с конвейера на рубеже 2026 и 2027 годов.

В Петербурге планируется организовать выпуск машин с гибридной силовой установкой. О перспективах нового направления рассказал глава городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов в интервью 78.ru.

По словам чиновника, первые автомобили могут сойти с конвейера на рубеже 2026 и 2027 годов.

Предполагаемое предприятие станет первым производством гибридных транспортных средств в городе на Неве. При этом официальный анонс конкретного инвестиционного проекта или его участников пока не озвучивался.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых авто в Петербурге выросли на 6% с начала года.

Фото: Magnific (standret)