Продажи новых авто в Петербурге выросли на 6% с начала года

В рейтинге официальных брендов лидируют Haval, Tenet, Lada, Geely и Belgee.

Автомобильный рынок Петербурга демонстрирует разнонаправленную динамику. С одной стороны, по данным Минпромторга РФ, за восемь месяцев 2026 года в городе реализовано 48 186 новых легковых машин – это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рейтинге официальных брендов лидируют Haval, Tenet, Lada, Geely и Belgee.

С другой стороны, если рассматривать показатели августа в отдельности, наблюдается спад: петербуржцы купили 6884 автомобиля, что на 5,9% меньше, чем годом ранее. При этом относительно июля зафиксирован локальный рост на 7,1%. Схожая тенденция прослеживалась и месяцем ранее – в июле продажи просели на 6,8% год к году.

Эксперты связывают годовой прирост с эффектом низкой базы первой половины 2025 года, когда рынок адаптировался к новым правилам расчета утильсбора. Однако августовское падение объясняется совокупностью экономических факторов. Руководитель направления "Авто.ру" Денис Ленивко указывает на завершение фазы отложенного спроса.

В свою очередь, доцент Президентской академии Дарья Щербакова подчеркивает резкое охлаждение сегмента автокредитования. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июле количество займов на покупку авто упало на 12,7%, а их объем — на 2,4% до 8,95 млрд рублей. В августе доля кредитных продаж сократилась на 10,6 процентных пункта (до 57,9%) при средней ставке около 16,5%. Дополнительным барьером стала средняя цена нового автомобиля, достигшая 3,37 млн рублей.

На общероссийском уровне тренд схожий: за январь-август продано 940 421 авто (+7,2%), однако только в августе рынок показал снижение на 6,4% год к году.

Фото: Magnific