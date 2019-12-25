Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре 19 сентября

Его порывы могут составить до 17 м/с.

В ГУ МЧС России по Петербургу местных жителей предупредили об ухудшении погодных условий в субботу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 19 сентября в Северной столице ожидается сильный ветер. Его порывы могут составить до 17 м/с.

Автовладельцам рекомендуется убирать машины в гаражи или парковать их подальше от деревьев и шатких конструкций, а пешеходам стоит обходить их стороной и не приближаться к линиям электропередач.

Напомним, по словам синоптика Александра Колесова, метеорологическую обстановку определяет барическая депрессия с несколькими отдельными центрами, которые будут смещаться через Ленинградскую область. Поэтому в выходные пройдут дожди разной интенсивности. Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов.

Фото: Piter.TV