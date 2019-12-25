Жителей Петербурга ожидают дождливые выходные

С приближением циклона усилится преимущественно юго-западный ветер до 8-13 м/с.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на 19 и 20 сентября.

Метеорологическую обстановку определяет барическая депрессия с несколькими отдельными центрами, которые будут смещаться через территорию Ленинградской области. Поэтому в выходные пройдут дожди разной интенсивности. С приближением циклона усилится преимущественно юго-западный ветер до 8-13 м/с.

Солнца в эти дни будет очень мало, но в отдельные моменты оно может непродолжительно появляться. Но на температуру воздуха это существенно не повлияет. Александр Колесов, синоптик

Температура в Северной столице составит от +15 градусов до +17 градусов, что выше нормы на 1-3 градуса.

Ранее на Piter.TV: синоптики рассказали, когда в Петербург придут первые заморозки.

Фото: Piter.TV