Вокзал Выборга обслужил свыше 300 маломобильных пассажиров с начала года

Специалисты сопровождали их к кассам, платформам и в залы ожидания.

Более 340 маломобильных граждан получили помощь на вокзале Выборга за восемь месяцев 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 18 сентября.

Специалисты сопровождали таких пассажиров к кассам, платформам и в залы ожидания. Кроме того, им помогали с комфортной посадкой в поезд и высадкой из него. Соответствующие заявки принимаются в Центрах содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00, в приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.

Ранее на Piter.TV: в петербургском аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений. Цель нововведения – снизить шумовую нагрузку на пассажиров и сделать атмосферу в воздушной гавани спокойнее.

Фото: пресс-служба ОЖД