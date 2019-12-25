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Вокзал Выборга обслужил свыше 300 маломобильных пассажиров с начала года
Сегодня, 11:33
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Вокзал Выборга обслужил свыше 300 маломобильных пассажиров с начала года

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Специалисты сопровождали их к кассам, платформам и в залы ожидания.

Более 340 маломобильных граждан получили помощь на вокзале Выборга за восемь месяцев 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 18 сентября. 

Специалисты сопровождали таких пассажиров к кассам, платформам и в залы ожидания. Кроме того, им помогали с комфортной посадкой в поезд и высадкой из него. Соответствующие заявки принимаются в Центрах содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00, в приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД. 

Ранее на Piter.TV: в петербургском аэропорту Пулково сократили количество голосовых объявлений. Цель нововведения – снизить шумовую нагрузку на пассажиров и сделать атмосферу в воздушной гавани спокойнее. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: выборг, ожд
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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