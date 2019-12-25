Погибли более 10 питомцев. В Екатеринбурге ветклинику обвинили в халатности

В клинике заявили о несвоевременном обращении хозяев за помощью.

После лечения в ветклинике "Хатико" в Екатеринбурге умерли более 10 животных. Последней "жертвой" стал амстафф Харли, который поступил к медикам с укусом клеща. Владельцы питомцев обвинили их в халатности.

Хозяйка погибшего амстаффа Харли рассказала 360.ru, что привезла своего семилетнего пса в клинику 13 сентября в 00:50 с укусом клеща и подозрением на пироплазмоз. На месте она оплатила вакцину, анализы, обследование, лечение и содержание в стационаре.

До этого по телефону мне говорили, что тест на пироплазмоз [займет] 15 минут и лучше везите раньше. Оставили собаку. Следующие 17 часов стали, можно сказать, медленным убийством. Они начали безостановочно заливать дорогостоящие неэффективные капельницы. Начали отказывать почки. Дарья, собеседница издания

В ветклинике, по словам хозяйки, собаке сделали прививку и стали "вливать капельницы". Позже у пса начался отек мозга и отказали почки полностью. Спустя несколько часов им сообщили, что питомец умер.

Еще одна клиентка "Хатико" рассказала, как после лечения пострадал ее кот, но его успели спасти в другом учреждении. Сотрудники ветклиники отвергли обвинения в халатности, отметив, что в случае с собакой врач действовал согласно протоколу. Причиной гибели Харли там назвали несвоевременное обращение хозяев. Представители учреждения считают, что выводы должны сделать обе стороны. Также они призвали владельцев животных использовать защиту от клешей.

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